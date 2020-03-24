المالية النيابية تعلن الغاء توصيتها باستقطاع جزء من رواتب الموظفين لمواجهة ازمة كورونا

2020/03/24 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، فيما بينت أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 61 حالة في الرصافة.

وقال مدير عام صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، في بي

بغداد اليوم- متابعة

قال موقع "غلوبال تايمز" الصيني اليوم الثلاثاء، إن مواطنا صينيا من مقاطعة يونان، توفي بعد إصابته بفيروس "هانتا".

وأثارت وفاة المواطن الصيني مخاوف من انتشار وباء جديد، خاصة مع الأزمة التي يشهدها العالم جراء

بغداد اليوم- بغداد

يواجه قضاء بلدروز،(35كم شرق مدينة بعقوبة)، مركز محافظة ديالى، امكانية عزله كلياً عن بقية مناطق ديالى، بعد التأكد من اصابة احد ابناء القضاء بفيروس (كورونا)، المستجد، والذي يعمل في مجال يجعله بتماس مباشر مع العشرات من ا

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