صحة الرصافة تعلن تسجيل إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا وتوضح تفاصيلهما

2020/03/24 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس...





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