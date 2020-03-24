تساؤلات عن مصير مركز كَمركَي كان يمول رواتب 3 وزارات.. هل ألغى عبدالمهدي سيطرة الصفرة لـ”عجزه” عن إيقاف الأتاوات فيها؟

2020/03/24 | 19:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وسط الأزمة المالية التي يعيشها العراق وانخفاض اسعار النفط، لاتزال ملفات المنافذ الحدودية والجمركية التي تدر أموالا طائلة، محل شكوك وتساؤلات، فيما أثير مجددا سؤال عن مصير “سيطرة الصفرة” المشبوهة، والتي واجهت مصير الاغلاق من قبل حكومة عادل عبدالمهدي المستقيلة رغم ماتدره من ارباح الى الميزانية، هروبا من “فشل السيطرة على بورصة […]

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