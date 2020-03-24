2020/03/24 | 19:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة بغداد تفاتح المالية لإطلاق المنحة السنوية مع توقف الجباية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/24 | 19:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تفاتح المالية لإطلاق المنحة السنوية مع توقف الجباية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تفاتح المالية لإطلاق المنحة السنوية مع توقف الجباية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).