الصحة الإيرانية: كل 10-12 دقيقة يموت شخص في إيران بكورونا

2020/03/24 | 19:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن كل 10-12 دقيقة يفارق الحياة شخص واحد في البلاد، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، إن معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة طهران ارتفع بنسبة 13% خلال الفترة الأخيرة.

من جهته، أشار قائد مقر قيادة عمليات مكافحة فيروس كورونا في إيران، علي رضا زالي، إلى أن العاصمة طهران لم تصل بعد إلى ذروة تفشي الفيروس، محذرا من تبعات لامبالاة السكان إزاء خطورة العدوى وعدم امتثالهم للتقيدات المفروضة.

وقال المسؤول: "كنا نتوقع من سكان طهران الالتزام بالإرشادات الطبية وعدم الخروج من المنازل والتنقل في المدينة، لكنهم لا يلتزمون بها وبالتحذيرات التي نطلقها".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الصحة الإيرانية بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1934، فيما وصل عدد الإصابات إلى 24811.

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