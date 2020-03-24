مصدر: القوات الامنية تنتشر في شوارع ديالى وتدعو للالتزام بحظر التجوال وتهدد المخالفين بالاعتقال

2020/03/24 | 19:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، ان القوات الامنية انتشرت في شوارع ديالى لدعوة المواطنين الى الالتزام بحظر التجوال.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "القوات الامنية انتشرت في شوارع ديالى وشددت اجراءات حظر التجوال واطلقت تحذيرات بمكبرات الصوت للموطنين للالتزام بالحظر".

واضافت "ابرز المناطق هي قضاء الخالص"، مبينا ان "القوات الامنية هددت باعتقال المخالفين".

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