2020/03/24 | 19:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجعفري يوضح بشأن اجرائه "استخارة" قبل تنفيذ هجوم ضد تنظيم القاعدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/24 | 19:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجعفري يوضح بشأن اجرائه "استخارة" قبل تنفيذ هجوم ضد تنظيم القاعدة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجعفري يوضح بشأن اجرائه "استخارة" قبل تنفيذ هجوم ضد تنظيم القاعدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).