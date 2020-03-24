النقل تعلن وصول ٢٨٢ مواطناً من القاهرة إلى ارض الوطن ضمن الرحلة الجوية الاستثنائية

2020/03/24 | 19:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل العراقية عن وصول الرحلة الاستثنائية التي نفذها الناقل الوطني (الخطوط الجوية العراقية) الى بغداد قادمة من القاهرة (مصر) والتي خصصت لاعادة المواطنين العراقيين بينهم مرضى تلقوا العلاج […]

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