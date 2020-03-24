نص بيان الصحة بشان الموقف الوبائي لهذا اليوم

2020/03/24 | 19:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مختبرات الوزارة تشخيص ٥٠ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق وكالتالي:- – بغداد الرصافة: ٢ – بغداد مدينة الطب: ١ – البصرة: ١١ – نينوى: ٤ – كربلاء: […]

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