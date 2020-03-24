طبابة الحشد الشعبي تعفر مبنى قناة “آسيا”

2020/03/24 | 19:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت كوادر طبابة الحشد الشعبي، الثلاثاء، بتعفير وتعقيم مبنى قناة “آسيا” الفضائية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد وذلك ضمن حملة “وعي” للوقاية من كورونا.

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