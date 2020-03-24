2020/03/24 | 19:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية توضح حقيقة طرد 600 طالب عراقي من إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/24 | 19:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية توضح حقيقة طرد 600 طالب عراقي من إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية توضح حقيقة طرد 600 طالب عراقي من إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).