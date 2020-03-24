الصحة تعلن المخطط الأنفوغرافيك لكورونا وتؤكد تسجيلها اعلى نسبة إصابة ب 50 حالة

2020/03/24 | 19:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء تسجيل 50 إصابة و4 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة ، وهذه أكبر حصيلة يومية لأعداد الإصابات والوفيات منذ ظهور الفيروس لأول مرة في 24 شباط/فبراير الماضي في البلاد.وارتفع إجمالي الإصابات إلى 316، والوفيات إلى 27، في حين وصل عدد من تماثلوا للشفاء إلى 75 مريضاً.

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