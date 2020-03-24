المستشار المالي لرئيس الوزراء ينفي اعتذار البنك الدولي عن مساعدة العراق

2020/03/24 | 19:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الثلاثاء اعتذار البنك الدولي عن مساعدة العراق، مؤكداً استمرار التواصل مع هذه المؤسسة الدولية.وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن […]

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