اختفاء 6 ملايين كمامة كانت في طريقها إلى ألمانيا

2020/03/24 | 19:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مطار بكينيا اختفت 6 ملايين كمامة كانت في طريقها إلى الشحن لألمانيا، التحقيق يجري في الواقعة حسب متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية، التي لم تصرح عن القيمة المالية للشحنة […]

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