2020/03/24 | 19:42 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة البصرة: بات بإمكاننا اعتماد نتائج الفحوصات المختبرية لكورونا من مختبراتنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/24 | 19:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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