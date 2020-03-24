صحة الرصافة: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا الى 61

2020/03/24 | 19:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة الرصافة في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، فيما اوضحت أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 61 حالة في الرصافةوقال مدير عام صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، أن "دائرة الصحة سجلت اصابتين جديتين بفيروس كورونا، الاولى لرجل بعمر 42 سنة من سكنة الجادرية لديه تاريخ سفر بعد ظهور اعراض الفيروس عليه من ارتفاع الحرارة وضيق بالتنفس، وتم اجراء الفحوصات المختبرية لديه وظهرت النتائج اصابته بالفيروس وتم حجره بمستشفى ابن الخطيب".وأضاف الساعدي، أن "الحالة الثانية لرجل بعمر 36 من اهالي حي الرحمة بدت عليه علامات ارتفاع درجات الحرارة ونحول عام راجع مستشفى الشهيد الصدر واجريت له فحوصات مختبرية وجاءت النتائج موجبه تؤكد اصابته بالفيروس نقل على اثرها الى مستشفى ابن الخطيب".وأوضح مدير عام صحة الرصافة، أن "العدد التراكمي للإصابات الموجبة بجانب الرصافة اصبح 61 اصابة اكتسب منهم 13 حالة الشفاء فيما توفي اثنان ليصبح العدد المتبقي والذي يتلقى العلاج بابن الخطيب 46 حالة".

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