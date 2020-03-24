هيفاء وهبي تعلق على فيروس

2020/03/24 | 19:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةعبرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مساء اليوم الثلاثاء، عن انزعاجها من اكتشاف الفيروس الجديد الذي يحمل اسم "هانتا" في ظل معاناة الشعوب من كورونا.وكتبت هيفاء وهبي عبر حسابها الشخصي في موقع "توتير"، وتابعتها "كلكامش برس" قائلة "كان بعد ناقصنا هانتا فيروس!".ولا يزال العالم يعاني من انتشار فيروس كورونا الذي حصد مئات آلالاف من الإصابات والوفيات من أغلب الدول حتى الآن، وسط تشديدات في الدول كافة بالالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.ورغم أن كورونا، الفيروس الذي تم اكتشافه في الصين، لم يتم اكتشاف علاج له حتى الآن، إلا أنه تم اكتشاف فيروس صيني جديد باسم "هانتا"، تسبب في وفاة شخص وإصابة 31 في الصين، قيل إنه يأتي عن طريق "بول الفئران" أو لعابها أو برازها.

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