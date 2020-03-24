تعفير مقرات لواء عامرية الصمود بالحشد الشعبي للوقاية من كورونا

2020/03/24 | 19:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ لواء عامرية الصمود بالحشد الشعبي، الثلاثاء، حملته الأسبوعية لتعفير وتعقيم مقر اللواء و افواج وثكنات اللواء كافة للوقاية من فيروس كورونا.كما شملت الحملة توزيع المطهرات والكمامات والكفوف على المنتسبين واجراء الفصح الدوري عند كل التحاق بالدوام.

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