اللواء الرابع بالحشد الشعبي يعفر منطقة التنومة في البصرة

2020/03/24 | 19:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت كوادر اللواء الرابع في الحشد الشعبي، الثلاثاء، بحملة تعفير وتطهير في منطقة التنومة بمحافظة البصرة وذلك ضمن حملة “وعي” للوقاية من فيروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن كوادر اللواء الرابع في الحشد الشعبي قامت بحملة تعفير وتطهير في منطقة التنومة التابعة لقضاء شط العرب بمحافظة البصرة للوقاية من فيروس

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