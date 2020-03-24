2020/03/24 | 19:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} ذكرت تقارير صحفية عالمية ان فيروسا جديدا ظهر في الصين تشبه اعراضه إلى حد كبير فيروس كورونا المستجد.وكشفت تلك التقارير ان فيروس “هانتا” عاد من جديد للظهور في الصين وقد رصدت الهيئات الصحية حالة وفاة واحدة وفحص 32 شخص كانوا برفقة هذه الحالة.واوضحت تقارير طبية ان أعراض فيروس هانتا تتشابه إلى حد ما مع أعراض فايروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) الذي يشمل الحمى والصداع وآلام البطن وغيرها.وأشارت تقارير عالمية وصينية إلى أن الفيروس “هنتا” عاد مجدداً ليضرب الصين، وهو من الفيروسات التي سبق أن انتشرت في بعض الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينات عندما أصاب نحو 600 شخص، توفي منهم حوالي 36%.وقالت التقارير أن هانت هو فيروس قاتل لكنه لا ينتقل من شخص إلى آخر وإنما ينتقل عن طريق القوارض.يشار إلى أن فيروسات “هنتا” بإمكانها أن تسبب أمراضًا قاتلة للإنسان مثل الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية ومتلازمة الهنتافيروس الرئوية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس جديد يضرب الصين ويتسبب بأول حالة وفاة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيروس جديد يضرب الصين ويتسبب بأول حالة وفاة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).