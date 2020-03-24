بالفيديو.. أحد الأطباء يجهش بالبكاء ويناشد المواطنين بالالتزام بالحجر المنزلي

2020/03/24 | 19:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}مقطع فيديو لأحد الأطباء وهو يناشد المواطنين بالالتزام بالحجر المنزلي بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العراق..

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