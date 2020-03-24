“ميّ شدياق” من المشفى: مصابة بـ “كورونا” وسأشفى

2020/03/24 | 19:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإعلامية والوزيرة اللبنانية السابقة، “مي شدياق”، إصابتها بفيروس “كورونا” بعد عودتها من أوروبا إلى لبنان.وقالت “شدياق” في بيان مختصر تداولته وسائل الإعلام: “بعد عودتي من العاصمة الفرنسية #باريس

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