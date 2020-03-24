2020/03/24 | 19:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…أعلنت شركة زين العراق كبرى شركات الهاتف النقال في العراق عن تمكين مشتركيها من تمديد صلاحية الرصيد 14 يوماً مجاناً لضمان استمرار الخدمة لهم وابقائهم على التواصل فيما بينهم.وقالت الشركة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء ، انه “انطلاقاً من موقعها الريادي لقطاع الاتصالات في العراقومن خلال حملتها (#خليك_بالبيت) للتصدي ومكافحة انتشار فايروس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زين العراق تعلن تمكين مشتركيها من تمديد صلاحية الرصيد 14 يوم مجاناً) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زين العراق تعلن تمكين مشتركيها من تمديد صلاحية الرصيد 14 يوم مجاناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).