وزارة النقل توفر حافلات لنقل العائدين من مصر لمحافظاتهم مجاناً بعد تأكد سلامتهم من كورونا

2020/03/24 | 19:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، عن توفير حافلات لنقل العائدين من مصر إلى محافظاتهم مجاناً، وذلك بعد تأكد سلامتهم من فيروس كورونا.وقال وزير النقل عبد الله لعيبي في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “تم تخصيص عدد من الحافلات لنقل المرضى إلى مناطق سكناهم بعد التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا من قبل اللجان الطبية المتواجدة

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