النقل توجه بتوفير حافلات لنقل العائدين من مصر إلى محافظاتهم مجاناً بعد التأكد من سلامتهم

2020/03/24 | 20:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه وزير النقل، عبد الله لعيبي، اليوم الثلاثاء، الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بتوفير حافلات لنقل المواطنين العائدين من جمهورية مصر العربية على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية وإيصالهم إلى مناطقهم في بغداد وباقي المحافظات.

وقال الوزير في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم تخصيص عدد من الحافلات لنقل المرضى إلى مناطق سكناهم بعد التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا من قبل اللجان الطبية المتواجدة في مطار بغداد الدولي"، مضيفاً" ان "من واجبنا الإنساني تقديم كل ما يسهل عملية نقل المواطنين الى منازلهم خاصة وان هناك أعداد كبيرة من المرضى الذين لايتحملون مشقة السفر وخاصة فئة الأطفال والنساء".

وتابع انه "تم التنسيق مع قيادات عمليات بغداد ووزارة الداخلية لعودتهم بالسلامة الى مناطقهم في محافظة بابل والديوانية والسماوة وذي قار ومحافظة البصرة اضافة محافظة كركوك في الشمال نظرًا لتوقف النقل العام في جميع محافظات العراق والالتزام بقرارات لجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بحظر التجوال".





من الجدير بالذكر ان حافلات وسواق الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لهم دور كبير ومميز في جميع المحن والأزمات التي يمر بها البلاد عبر استعدادهم الدائم لخدمة المواطن العراقي وخدمة الصالح العام .





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