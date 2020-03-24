خلية الازمة تستثني موظفي البنك المركزي والمصارف ومنافذ الصرف من قرار حظر التجوال

2020/03/24 | 20:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الازمة، اليوم الثلاثاء، عن استثناء موظفي البنك المركزي والمصارف الحكومية والأهلية من قرار الحظر.

وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" إن "رئيس خلية الازمة ولجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي قرر استثناء موظفي البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية والاهلية ومنافذ الصرف من قرار حظر التجوال".

واضافت "وذلك لغرض تسهيل عملية صرف رواتب الموظفين الموطنة رواتبهم في تلك المصارف".

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