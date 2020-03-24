ترامب محذرا.. الإغلاق الكامل بسبب كورونا يعرض البلاد للدمار

2020/03/24 | 20:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، من أن الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا يعرض البلاد للدمار.

وطلب ترامب، من نظيره الكوري الجنوبي، مون جاي إن، خلال اتصال هاتفي جمع الرئيسان الثلاثاء، لبحث مستجدات فيروس كورونا.

وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان صدر عنها، إن الاتصال ركز على تفشي فيروس كورونا المستجد، وكشفت عن طلب وجهه ترامب لنظيره الكوري الجنوبي، من أجل تزويد بلاده بمعدات طبية لمواجهة الجائحة.

رد مون على طلب ترامب كان بالقول: "إذا كان لدينا البديل في بلادنا، سندعم قدر المستطاع"، وفقا لما ذكرته الرئاسة الكورية الجنوبية.

وبعد الطلب، وضح الرئيس الكوري الجنوبي لنظيره الأمريكي أمر، ألا وهو أن ما يريده ترامب يتطلب موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على المعدات الطبية، وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيتخذ خطوات فورية لضمان حصول ذلك الثلاثاء، وفقا للبيان.

وأشار البيان الصادر عن البيت الأزرق إلى أن ترامب معجب بالطريقة التي تعاملت بها سيول مع تفشي فيروس كورنا المستجد ولفت إلى أن كوريا "تقوم بعمل جيد جدا"، على حد تعبيره.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 395 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 17234 وفاة و103732 حالة شفاء.

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