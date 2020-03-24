الموسوي يطالب باعادة الاطباء المسرحين قسرا الى الخدمة فورا

2020/03/24 | 20:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، اليوم الثلاثاء، الى اعادة الاطباء المسرحين قسرا الى الخدمة فورا.

وقال الموسوي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "مع ازدياد الازمة الصحية والانخفاض الخطير في عدد الكوادر الصحية والطبية نتيجة العدوى وضرورة تقسيمهم الى اكثر من وجبتين او ثلاث متناوبة، نطالب السادة المسؤولين وفي مقدمتهم مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية ورئاسة الوزراء والجمهورية ومجلس النواب بالشروع فورا بانفاذ قانون 36 لعام 2016 وإعادة الاطباء المسرحين قسرا الى الخدمة فوراً".

واضاف "وكذلك الاسراع بانجاز كافة مستلزمات التعاقد مع خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية للعام الماضي".

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