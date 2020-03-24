المتحدث باسم سرايا السلام :افواج السرايا باشرت بالمشاركة في تأمين فرض حظر التجوال

2020/03/24 | 20:39 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث الرسمي، باسم سرايا السلام، صفاء التميمي مباشرة افواج السرايا بالمشاركة في تأمين فرض حظر التجوال في مناطق شرق القناة، في بغداد.فيما عبر عدد من الاهالي رفضهم لمشاركة […]

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