مقرب رئيس الوزراء المكلف: الزرفي كسب تأييد 100 نائب عن القوى الشيعية بعيدا عن رؤساء تحالفاتهم

2020/03/24 | 20:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، عن تمكن الأخير من كسب تأييد نواب عن القوى الشيعية

وأوضح المصدر، أن تحركات الزرفي استهدفت نواباً وليست تحالفاتهم، مبينا أنه اقنع النواب بصورة فردية لقربه منهم لاعتباره نائبا في مجلس النواب.

وأضاف المصدر، أن رئيس الوزراء المكلف كسب من خلال هذا التحرك تأييد مئة نائب من القوى الشيعية، بعيداً عن موافقة أحزابهم ورؤساء كتلهم السياسية.

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