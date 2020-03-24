“كورونا” يقطع الحدود بين الدول.. ماذا عن المعابر الداخلية في سوريا؟

2020/03/24 | 20:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع المخاوف من تفشّي فيروس كورونا، فإن جميع دول العالم تتّخذ إجراءات على حدودها الخارجية, فهل تم تطبيق تلك الإجراءات للحدود الداخلية والخارجية في سوريا؟.يوجد في #سوريا معابر

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