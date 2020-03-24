برلماني عراقي: تورط اميركا بنشر فيروس كورونا امر لاشك فيه

2020/03/24 | 20:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية في العراق النائب كريم عليوي، الثلاثاء ، الى فرض الحجر الصحي على كل عراقي دخل 3 قواعد عسكرية تنتشر بها القوات الام...

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