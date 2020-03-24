شاهد: السلطات الأردنية تبدأ توزيع الخبز على منازل المواطنين

2020/03/24 | 20:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دعت أمانة محافظة عمان الكبرى، الأردنيين لعدم التجمهر أمام حافلات توزيع الخبز، وسط انتشار فيروس كورونا في المملكة.وقالت الأمانة، اليوم الثلاثاء، إنها ستصل إلى كل منزل وشقة، لإيصال الخبز.ويأتي ذلك بعد بدء عملية توزيع الخبز بواسطة حافلات في العاصمة عمان إلى منازل المواطنين، بسبب حظر التجول.أحد نشامى الأمن: اللي […]

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