2020/03/24 | 20:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوى اعلن امر لواء 30 الحشد الشعبي ابو جعفر الشبكي، اليوم الثلاثاء ، عن توزيع اكثر من الف سلة غذائية على العوائل المتعففة والفقيرة في من قبل الواء 30 بالتعاون مع بعض ميسوري الحال استجابة لنداء المرجعية الرشيدة .وقال الشبكي في حديث لـ” العهد نيوز” بان اللواء الثلاثين وبالتعاون مع ميسوري […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص لـ”العهد نيوز”: الحشد يوزع اكثر من 1000 سلة غذائية على العوائل الفقيرة في الموصل “صور”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص لـ”العهد نيوز”: الحشد يوزع اكثر من 1000 سلة غذائية على العوائل الفقيرة في الموصل “صور”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).