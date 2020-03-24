2020/03/24 | 20:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، لحدود قد تكون أسوأ من الأزمة الاقتصادية عام ٢٠٠٨، مرجِّحاً “تراجعاً كبيرا” في نمو اقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا… تراجع اقتصادي عالمي ربما أسوأ من أزمة ٢٠٠٨) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب كورونا… تراجع اقتصادي عالمي ربما أسوأ من أزمة ٢٠٠٨) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).