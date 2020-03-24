التعليم توضح حقيقة طرد 600 طالب عراقي من إيران

2020/03/24 | 20:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ الملحق الثقافي العراقي في ايران الانباء التي انتشرت بخصوص طرد 600 طالب عراقي من الجمهورية الاسلامية.ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه عن الموظف الأداري والقائم بأعمال الملحق الثقافي في طهران حيدر محمد علي نصار قوله، إن "الملحقية الثقافية العراقية في طهران لم تصل لها أي شكوى ومن أي طالب عراقي في إيران حول هذا الموضوع".وأضاف، "نحن على تواصل مستمر مع الطلبة وفي كل أمر أو مشكلة تواجههم وخصوصاً في فترة أز...

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