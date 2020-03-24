لاعبو نادي برشلونة يتراجعون عن موقفهم بشأن تخفيض رواتبهم

2020/03/24 | 20:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن لاعبي نادي برشلونة رفضوا العرض الأول من النادي لتخفيض رواتبهم؛ بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، وتوقف النشاط الرياضي ما تسبب في أزمة اقتصادية حادة في النادي الكتالوني.

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