السليمانية تزود دربنديخان بمستلزمات طبية لمكافحة كورونا

2020/03/24 | 20:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قامت الإدارة المحلية في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، بإيصال 10 آلاف كمامة الى مدينة دربنديخان للوقاية من تفشي فيروس كورونا في القضاء.

وأشرف محافظ السليمانية هفال أبو بكر بنفسه على إيصال شحنة الكمامات إلى جانب مستلزمات طبية أخرى لإعانة المدينة على مكافحة الوباء.

وصرح أبو بكر خلال الزيارة أن المحافظة لن تدخر جهدا لمساعدة قضاء دربندخان والسعي لتأمين صرف مبلغ معين للقضاء، معلنا عن ايصال 10 الاف كمامة الى القضاء اليوم.

وطمأن محافظ السليمانية اهالي قضاء دربنديخان انه داعم ومتعاون معهم، مطالبا إياهم بعدم الخروج من منازلهم.

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان قد حذرت من تحول دربنديخان إلى بؤرة تفشي للوباء في حال عدم بقاء السكان في منازلهم.

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