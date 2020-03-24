بعد قدوم عائلة من المجمع المحجور..

2020/03/24 | 20:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت مديرية ناحية عنكاوا في محافظة أربيل في إقليم كوردستان، الثلاثاء، من استقبال عائلات من مناطق أخرى، وفيما اشارت الى انه جرى حجر عائلتين لهذا السبب، لفتت الى ضرورة الحذر ممن يزعمون انهم فرق تعقيم او يجمعون التبرعات.وقال المكتب الإعلامي لمديرية ناحية عنكاوا في تصريح ورد لشفق نيوز، "في ليلة 24 آذار الجاري دخلت ناحية عنكاوا محلة مرعودا عائلة قادمة من قرية سيبيران عند اقرباء لهم وبعد علمنا بهم اتصلنا بالجهات المعنية وتم حجر كلتا العائلتين".ودعت المديرية الأهالي الى "عدم استقبال اي أشخاص او عائلات من غير مناطق سوف يكون مصيرها الحجر لمدة 14 يوما"، منوهة على أنه "لا توجد اي فرق لتعقيم بيوت والماء او جمع تبرعات ونرجو الالتزام بالتعليمات بحظر التجوال وعدم بث الدعايات ونشكر تعاونكم للحفاظ على مدينتنا".جدير بالذكر ان وزارة الصحة في اقليم كوردستان قررت، يوم 22 آذار الجاري وضع مجمع سيبيران التابع لقضاء خبات الواقع غربي اربيل في الحجر الصحي.وابلغ مصدر في صحة الاقليم شفق نيوز، ان قرار الوزارة جاء بعد اكتشاف عودة شخص بطريقة غير رسمية، من ايران ومن ثم الى السليمانية مروراً الى مجمع سيبيران من دون الخضوع للفحص او الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا.وبين ان المعلومات استندت الى بلاغ قُدم من الاهالي بتواجد مصاب بفيروس كورونا حر طليق.وقال المصدر ان الوزارة تجري عملية فحص لسكان المجمع البالغ عددهم اكثر من 5 الاف شخص.

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