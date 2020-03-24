سوريا… أسعار أدوية الملاريا تتضاعف لعلاقتها المحتملة بـ كورونا

2020/03/24 | 20:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار أدوية الملاريا بنحو ٣ أضعاف، في سوريا، بعد انتشار أنباء عن استخدامها في علاج فيروس “كوفيد -١٩” المعروف بفيروس كورونا.وقالت نقيب صيادلة دمشق “علياء الأسد” في تصريح

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