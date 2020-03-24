2020/03/24 | 20:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادطالب عضو لجنة الصحة النيابية، جواد الموسوي، مساء اليوم الثلاثاء، بإعادة الاطباء المسرحين قسرا الى الخدمة فوراً.وقال الموسوي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "مع ازدياد الازمة الصحية والانخفاض الخطير في عدد الكوادر الصحية والطبية نتيجة العدوى وضرورة تقسيمهم الى اكثر وجبتين او ثلاث وجبات متناوبة، نطالب المسؤولين وفي مقدمتهم مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية ورئاسة الوزراء والجمهورية ومجلس النواب بالشروع فورا بانفاذ قانون 36 لعام 2016 وإعادة الاطباء المسرحين قسرا الى الخدمة فوراً".وأضاف "نطالب ايضا الاسراع بانجاز كافة مستلزمات التعاقد مع خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية للعام الماضي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يطالب بإعادة الاطباء المسرحين قسرا الى الخدمة لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يطالب بإعادة الاطباء المسرحين قسرا الى الخدمة لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).