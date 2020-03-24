2020/03/24 | 20:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوضع استثنائي خطير يمر به العراق على مختلف الصعد، إلا أن أبرز ما فيه هو وباء كورونا الذي بات مصدر رعب يقلق المواطنين، وعلى ما يبدو لم يكن أمام الحكومة وخلية الأزمة الوزارية المعنية بمكافحة الفيروس، غير فرض حظر التجوال في محاولة لاحتواء الأزمة، إلا أن هذا الخيار تحول إلى "عقوبة جماعية" حلت بالغالبية العظمى من العراقيين.وبالرغم من أن حظر التجوال أو الحجر الصحي على مدن بأكلمها خيار لجأت إليه عدة دول داهمها الوباء، إلا أنه في العراق تحول إلى نقمة لكون الحكومة لم تفكر – كما هو واضح – بالتداعيات السلبية التي ترتبت عليه، كما لم تجد بدائل لم قطعت أرزاقهم من الكسبة والعاملين في القطاع الخاص.وعلى الرغم من عدم توفر إحصائيات دقيقة أو حتى تقريبية من قبل وزارة التخطيط أو الجهات المعنية الأخرى بأعداد الكسبة والعاملين في القطاع الخاص والأعمال الحرة وغيرها من المهن، إلا أننا لا نبالغ إذا ما قلنا أن أعدادهم تدخل في الخانة المليونية وبإضافة عوائلهم إليهم فنحن هنا أمام نسبة سكانية لا تقل عن 50% - كأدنى حد - من العراقيين بلا مصدر رزق منذ أسبوع وحتى إشعار آخر.وباستثناء محال المواد الغذائية والفواكه والخضر، والمؤسسات الصحية والأمنية والخدمية، والقنوات التلفزيونية والوكالات الإخبارية والمحطات الإذاعية، فإن جميع مصادر الدخل الأخرى أغلقت أبوابها وأصبح العاملون فيها بلا مصدر معيشة إلى أجل غير معلوم حتى من قبل الحكومة.ولا يقتصر الأمر فقط على الأعمال المتوقفة بسبب حظر التجوال، بل أن العاملين في المهن الأخرى التي يمكن مزاولتها من المنزل، كالصحفيين والمصورين في الوكالات الإخبارية والقنوات التلفزيونية وغيرهم، وعلى الرغم من استثنائهم من الحظر إلا أنهم يواجهون مشاكل عدة أبرزها التنقل لمن لا يملكون سيارات، فضلاً عن عدم إمكانية تقاضي رواتبهم بسبب غلق مكاتب وشركات التحويل المالي.ومع توقف شركات التحويل المالي عن العمل بسبب الحظر بات حصول المراسلين الصحفيين في المحافظات وخارج العراق، أمر مرهون باهتمام أو عدم اهتمام الحكومة، وبالإضافة إلى من ذكرناهم، هناك أيضاً المتقاعدين والعراقيين المقيمين خارج العراق هؤلاء أيضاً يواجهون نفس المشكلة.وبعد يوم أو ثلاثة أيام من حظر التجوال الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، صدرت العديد من البيانات والتصريحات من قبل نواب ومسؤولين حكوميين تنتقد قرار الحظر الذي خلق بدوره أزمات جديدة يبدو أن الحكومة لم تفكر بها أصلاً، واقترح بعضهم حلولاً لمعالجة هذه المشاكل لكن لغاية الآن لم يتغير شيء على أرض الواقع، فما زال حظر التجوال مفروضاً وما زالت معاناة العوائل تتأزم يوماً بعد آخر.ومساء اليوم الثلاثاء، قررت خلية الأزمة الوزارية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، استثناء موظفيّ البنك المركزي العراقي والمصارف والصرافات الآلية، من قرار حظر التجوال ليتسنى للموظفين والمتقاعدين تسلم رواتبهم، سواء يدوياً أو عبر وسائل الدفع الالكتروني.وقال رئيس خلية الازمة، محمد محمد توفيق علاوي، في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تقرر استثناء موظفي البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية والاهلية ومنافذ الصرف من قرار حظر التجوال لغرض تسهيل عملية صرف رواتب الموظفين الموطنة رواتبهم في تلك المصارف".إلا أن علاوي لم يتطرق إلى غير الموظفين الحكوميين والمتقاعدين الذين هم بطبيعة الحال رواتبهم مضمونة ولا خوف عليهم، أما العاملين في "مهنة المتاعب" الذين ما زالوا يؤدون أعمالهم، وغيرهم من العاملين في القطاع الخاص بمهن لم تتوقف، فما زال مصير رواتبهم مجهولاً ومعيشتهم مرهونة مدى اهتمام الحكومة وخلية أزمتها، أو بالأحرى مدى "انتباهها" لهذه الشريحة المرتبطة بمؤسسات تصرف الرواتب يدوياً وهم غير مخولين بالتنقل، وبشركات التحويلات المالية بالنسبة للمراسلين في المحافظات وخارج البلاد، فضلاً عن العاملين في مهن توقفت وانقطعت أرزاقهم حتى إشعار آخر.

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