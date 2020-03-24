ثامر ذيبان لـ”العهد”: نواب الصادقون باشروا كل حسب محافظته بتنفيذ مبادرة الشيخ الخزعلي لاعانة الفقراء

2020/03/24 | 20:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلن النائب عن كتلة الصادقون ثامر ذبيان، اليوم الثلاثاء، ان نواب الكتلة بالمحافظات باشروا بتنفيذ مبادرة الشيخ الخزعلي لاعانة الفقراء في ظل ازمة فيروس كورونا.وقال ذبيان في حديث لـ”العهد” تابعته “العهد نيوز” ، ان ” الشيخ الخزعلي اطلق مبادرة التكافل الاجتماعي لمساعدة الفقراء والمحتاجين خلال هذه الظروف و كوادر وتنظيمات حركة […]

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