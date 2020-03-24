سناب شات يستحدث “فلتر” جديد له علاقة بتفشي “كورونا”

2020/03/24 | 20:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استحدثت منصة سناب شات الشهيرة، “فلترًا” جديدًا إلى قائمة الفلاتر والتأثيرات الصورية المستخدمة في البرنامج، متعلق بفيروس كورونا.ووضعت سناب شات فلتر لعلم ايطاليا تضامنا مع الأوضاع الصحية ولتفشي كورونا في ايطاليا بكثرة مقارنة بالدول الأخرى.وكشفت أحدث البيانات وفاة 6077 شخصا بالفيروس خلال شهر تقريبا، مما يعني أن إيطاليا البلد الأكثر […]

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