2020/03/24 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

- عدد الحالات المشتبه بها 310 حالات-عدد الحالات الموجبة 22 حالة-عدد الحالات التي تم شفاؤها 13 حالة-عدد الوفيات حالة واحدة لرجل مسن-عدد الحالات الموجبة التي تتلقى العلاج حالياً 8 حالات- عدد الحالات المشتبه بها الباقية بانتظار نتيجة الفحص الآن 25 حالة- عدد الذكور من المصابين 15 حالة بضمنهم حالة الوفاة- عدد الإناث من المصابين 7 حالات- اصغر عمر من المصابين ذكر بعمر 25 سنة-اكبر عمر من المصابين أنثى بعمر 72 سنة- اكبر عمر من المشتبه بهم حالياً رجل بعمر 105 سنوات من سكنة مدينة الشعلة ادخل الانعاش اليوم وضعه غير مستقر

بغداد اليوم- كركوك

اعلنت محافظة كركوك، السبت (21 آذار 2020)، غلق محطات الوقود ومداخل المحافظة مع تشديد الاجراءات بقررات حظر التجوال، ابتداء من الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، في بيان تلقته (بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ، الخميس (5 اذار 2020)، مغادرة شخصين الحجر الصحي بعد التأكد من عدم إصابتهما بفايروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب، إن "هناك سبعة مرضى في مستشفى الفرات تأكدت إصابتهم بفايروس كورونا"،

بغداد اليوم_ المثنى

كشف مجلس محافظة المثنى، الثلاثاء، حقيقة منع عدد من الكرد من زيارة المقابر الجماعية المكتشفة مؤخراً داخل مناطق المحافظة.

وقال عضو المجلس عاجل كاظم لـ(بغداد اليوم)، ان "ما قيل عن وجود منع للكرد لدخول المحافظة من القا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة الكرخ تعلن الأعداد التراكمية لحالات الإصابة والاشتباه والشفاء من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة الكرخ تعلن الأعداد التراكمية لحالات الإصابة والاشتباه والشفاء من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).