تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في كركوك

2020/03/24 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كركوك

أفاد مصدر طبي بمحافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، بتسجيل إصابة جديدة لامرأة من أهالي ناحية تازة، جنوب ...





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