السفارة العراقية في بيروت تعلن اصابة عراقيين اثنين بفيروس كورونا

2020/03/24 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان، أمين النصراوي، اليوم الثلاثاء، إصابة مواطنين عراقيين ...





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