وزير الخارجية يوعز بتقديم التسهيلات لعودة الراغبين من العراقيين الى البلاد

2020/03/24 | 21:06 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG-

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