فيديو.. وثق انتهاك حظر التجول فاعتدى عليه مسؤول ديني في كربلاء

2020/03/24 | 21:06 - المصدر: الحرة

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تداول مغردون عراقيون مقطع فيديو يظهر اعتداء مسؤول بالعتبة الحسينية في كربلاء على ناشط وثـَّق انتهاكا لحظر التجول خلال بث حي.

وتعرض الصحفي العراقي حيدر هادي، لاعتداء من مسؤول بالعتبة الحسينية في مدينة كربلاء، خلال بث حي أطلقه من حسابه على تويتر.

وكان هادي قد وثق لحظات انتهاك حظر التجول في مدينة كربلاء من قبل أشخاص تابعين للعتبة الحسينية، قبل أن يتعرض للاعتداء على يد مسؤول بالعتبة يدعى فارس منصور، وفقا للصحفي عمر الحمداني.

وكانت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في محافظة كربلاء، قد فرضت في 14 مارس، حظرا على التجوال في كافة أحياء المحافظة.

وتداول نشطاء عراقيون شريط فيديو الاثنين، يظهر عددا من الأشخاص يزورون العتبة العباسية في كربلاء، وقال مصور الفيديو ومن معه إن الأشخاص "إيرانيون".

وأثارت زيارتهم إلى المرقد استغراب مصور الفيديو، الذي يتحدث ومن معه، عن استمرار دخول وافدين من إيران في وقت تعلن فيه سلطات المحافظة "الإغلاق الكلي" لمعابرها، حتى أمام العراقيين أنفسهم.

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