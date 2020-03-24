2020/03/24 | 21:06 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف القوى: لا تحفظات على الزرفي.. نتمنى من الكتل الشيعية تناسي الخلافات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/24 | 21:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف القوى: لا تحفظات على الزرفي.. نتمنى من الكتل الشيعية تناسي الخلافات) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف القوى: لا تحفظات على الزرفي.. نتمنى من الكتل الشيعية تناسي الخلافات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).